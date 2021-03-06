Hisse Senedi Yabancı Oranı Değişimi 20 EYLÜL ile 27 Eylül tarihleri arasında hisse senetlerinde yabancı aracı kurumların hisse senetleri sayısındaki değişimi aşağıda görebilirsiniz. En çok Yabancı Lot Değişimi olan hisseler sırası ile THYAO, TSKB PETKM, TTKOM ve KOÇ Holding iken En çok azalan lot sayısı ise Garanti Bankası, Akbank, Şişe …