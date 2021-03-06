İçindekiler1 Temel Mum Çubuklar Nelerdir?2 Mum Çubuk İsimleri2.1 Kısa Beyaz Mum Çubuğu2.1.1 Kısa Beyaz Mum Çubuğu Nasıl Tanırsınız?2.2 Tanınma Kriterleri Nelerdir?2.2.1 Kısa Beyaz Mum Çubuğu Özel Şartları2.2.2 Yatırımcı Psikolojisi2.3 Beyaz Mum Çubuğu2.3.1 Beyaz Mum Çubuğu Nasıl Tanırsınız?2.3.2 Tanınma Kriterleri Nelerdir?2.3.3 Beyaz Mum Çubuğu Özel Şartları2.3.4 Yatırımcı Psikolojisi2.4 Uzun Beyaz Mum …Devamını Okuyun
Hangi Bankada Gümüş Hesabı Var?| Eylül-2021
İçindekiler1 Hangi Bankada Gümüş Hesabı Açılabilir?2 Gümüş Hesabı Nedir?2.1 Gümüş Hesabı Açarken ne yapmalısınız?3 Gümüş Ne zaman artar?4 Gümüş Hesabı Açılan Bankalar4.1 Deniz Bank4.2 Fibabanka Gümüş Mevduat Hesabı4.3 Odeaabank4.4 Vakıfbank Gümüş Hesabı4.5 HSBC Gümüş Hesabı4.6 Türk Ekonomi Bankası5 Gümüş Katılım Hesabı Açan Bankalar5.1 Türkiye Finans5.2 Kuveyt Türk5.3 Emlak Katılım Hangi …Devamını Okuyun
Bankadan Gümüş Nasıl Alınır? | Eylül-2021
İçindekiler1 Bankadan Gümüş Nasıl alınır?1.1 Bankadan Gram Gümüş Nasıl Alınır?1.2 Bankadan Gümüş Ons’u Nasıl Alınır?1.3 Vadeli Gümüş Hesabı Açma1.4 Bankadaki Borsa Hesabınızdan Gümüş Alma Bankadan Gümüş Nasıl alınır? Gümüş uzun yıllardır altın ile beraber kullanılan para ve benzeri kıymetli madenlerden biridir. Korona döneminde fiyatları önce 15 dolara düşen gümüş fiyatları …Devamını Okuyun
20 EYLÜL ile 27 Eylül Hisse Senedi Yabancı Oranı Değişimi
Hisse Senedi Yabancı Oranı Değişimi 20 EYLÜL ile 27 Eylül tarihleri arasında hisse senetlerinde yabancı aracı kurumların hisse senetleri sayısındaki değişimi aşağıda görebilirsiniz. En çok Yabancı Lot Değişimi olan hisseler sırası ile THYAO, TSKB PETKM, TTKOM ve KOÇ Holding iken En çok azalan lot sayısı ise Garanti Bankası, Akbank, Şişe …Devamını Okuyun
Borsaya Yeni Girecek Şirketler | Eylül-2021
İçindekiler1 Borsaya Yeni Girecek Şirketler2 Halka Arz Tarihleri3 Halka Arza Başvuruları3.1 Halka Arz Performansları3.2 Işık Plastik3.3 Naturelgaz Anonim Şirketi3.4 Matriks Bilgi Anonim Şirketi3.5 Tureks Turizm Anonim Şirketi Halka Arz3.6 Qua Granite A.Ş3.6.1 Borsada Satış yöntemi ile halka arz nedir? Hisseyi nasıl alacaksınız?3.7 Galata Wind A.Ş.3.8 Aydem Yenilebilir Enerji3.9 BioTrend Enerji3.10 …Devamını Okuyun
Hangi Bankada Platin Hesabı Açılabilir? | Eylül-2021
İçindekiler1 Hangi Bankada Platin Hesabı Açılabilir?1.1 Platin Hesabı Nedir?1.2 Platin Yatırımı Güvenli Mi?2 Hangi Bankada Platin Hesabı Açılır?2.1 Kuveyt Türk Platin Hesap2.2 Emlak Katılım Bankası Platin Hesabı2.3 İş Yatırım Trademaster Platin Türev Ürünler Hangi Bankada Platin Hesabı Açılabilir? Platin, İspanyolların Güney Amerika’yı keşfinden sonra gümüşe benzediği için küçük gümüş olarak …Devamını Okuyun
Yardım Parası Veren Kuruluşlar ve Kişiler | Eylül-2021
İçindekiler1 Yardım Parası1.1 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları1.1.1 Devlet Desteği Nedir?2 Devlet Tarafından Verilen Nakdi Yardımlar2.1 Aile Yardım Parası2.1.1 Doğum Yardımı2.1.2 Çoklu Doğum Yardımı Nedir?2.1.3 Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Para Yardımı2.1.4 Öksüz ve Yetim Para Yardımı2.1.5 Muhtaç Asker Ailelerine Para Yardımı2.1.6 Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı2.1.7 Terör Zararı Yardımları2.1.8 Afet-Acil Durum …Devamını Okuyun
13 EYLÜL ile 20 Eylül Hisse Senedi Yabancı Oranı Değişimi
Hisse Senedi Yabancı Oranı Değişimi 13 EYLÜL ile 20 Eylül tarihleri arasında hisse senetlerinde yabancı aracı kurumların hisse senetleri sayısındaki değişimi aşağıda görebilirsiniz. Lot sayısı olarak en çok lot değişimi GLYHO Güler Yatırım Holding hissesinde gerçekleşti. PETKM Yabancı takası değişimi gün gün görebilmek için tıklayın. Bu hafta geçtiğimiz haftadan farklı …Devamını Okuyun